Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Teure Reise in die Türkei, Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Hannover (ots)

Am frühen Morgen des 13. Juni wurde ein 31-jähriger auf seiner Reise nach Izmir auf dem Flughafen Hannover kontrolliert. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellten die Beamten der Bundespolizei fest, dass gegen den Mann noch ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bremen bestand. Aus einer Verurteilung wegen Betruges hatte der 31-jährige seine Strafe in Höhe von 35 Tagessätzen zu je 15 Euro nicht beglichen. Aus den Taterträgen sollte der Mann im Rahmen einer Vermögensabschöpfung 1.365,30 Euro an die Staatskasse bezahlen, welches er ebenfalls nicht getan hatte. Der türkische Staatsangehörige zahlte die 525 Euro Ersatzgeldstrafe sowie noch 750 Euro aus dem Pfändungsurteil, um die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt abzuwenden. Seinen Flug in die Türkei konnte er auch noch erreichen.

