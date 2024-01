Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht, Tatort Linz oder Unkel

Linz am Rhein (ots)

Am 13.01.23 zeigte eine 39-jährige Geschädigte aus Linz eine Verkehrsunfallflucht an. An ihrem PKW, ein weißer X1 BMW, konnten Kratzspuren entlang beider Türen auf der Beifahrerseite auf einer Höhe von 30-92 cm festgestellt werden. Der Tatzeitraum und die Tatörtlichkeit können nicht genau eingegrenzt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte sich der Verkehrsunfall im Zeitraum zwischen dem 10.01.24, 15:30 Uhr und 12.01.24, 20:00 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi in Linz oder des Vorteilscenters in Unkel ereignet haben. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 entgegen.

