Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Tattoo-Studio

Zeugenaufruf

Daaden (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, dem 10.01.2024, 14 Uhr bis Donnerstag, dem 11.01.2023, 7 Uhr wurde durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter die Glasscheibe der Eingangstür des Tattoo-Studios im Bahnhofsgebäude in Daaden erheblich beschädigt. Durch die beschädigte Scheibe dürften der oder die Täter anschließend in das Studio eingedrungen sein. Aus dem Studio wurde eine Dokumentenablage mit Tattoo-Entwürfen entwendet. Die Entwürfe konnten unmittelbar vor der beschädigten Eingangstür aufgefunden werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Betzdorf (02741 926-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell