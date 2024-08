POL-GI: + Audi in Großen-Linden aufgebrochen + Benzfahrer übersieht Jugendlichen auf E-Scooter + Radfahrerin nach Zusammenstoß verletzt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Linden - Großen-Linden: Auto geknackt -

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch machten sich ein Dieb in der Bismarckstraße an einem geparkten Audi zu schaffen. Zwischen 22.00 Uhr und 09.00 Uhr schlug er die Scheibe der Beifahrertür ein, öffnete diese und griff sich eine Handtasche. Mit dieser fielen ihm eine Geldbörse samt Bankkarten, Führerschein und weitere Ausweisdokumente in die Hände. Für eine neue Scheibe werden rund 500 Euro fällig. Zeugen, die den Täter an dem weißen A5 beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 bei der Polizeistation Gießen Süd zu melden.

Gießen: "Rechts vor links" missachtet -

Heute Morgen prallten an der Kreuzung Troppauer- und Reichenberger Straße ein Pkw und ein E-Scooter zusammen. Der Jugendliche auf dem E-Scooter trug leichte Verletzungen davon, die eine Rettungswagenbesatzung erstversorgte. Gegen 06.15 Uhr missachtete der 31-jährige Fahrer einer C-Klasse die Vorfahrtsregel "rechts vor links". Der 16-jährige Gießener auf dem E-Scooter konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen, prallte in den Benz und stürzte zu Boden. Die Besatzung des Rettungswagens brachte ihn zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der in Buseck lebende Unfallfahrer blieb unverletzt. Die Schäden an den Fahrzeugen können noch nicht beziffert werden.

Gießen: Radfahrerin übersehen -

Mit leichten Verletzungen überstand eine 39-jährige Radfahrerin einen Zusammenprall mit einem Opel Astra. Die Gießenerin war gestern Abend, gegen 18.15 Uhr mit ihrem Mountainbike auf der Marburger Straße auf dem Fahrradstreifen in Richtung Lollar unterwegs. Zeitgleich bog die 20-jährige Fahrerin des Opels von der Marburger nach rechts auf ein Grundstück ab und übersah dabei die Bikerin. Nach dem Zusammenprall fiel die Gießenerin zu Boden und klagte an der Unfallstelle über Schmerzen am Arm, an der Schulter sowie an Rücken und Beinen. Ein Rettungswagen transportierte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Die ebenfalls in Gießen lebende Opelfahrerin kam mit dem Schrecken davon. Die Schäden am Astra beziffert die Polizei auf rund 2.000 Euro.

