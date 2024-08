Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Hinweisschild auf jüdisches Leben in Gießen gestohlen + Einbrecher steigen in Haus ein + Erst Randale, dann Zusammenbruch +

Gießen: Hinweisschild auf jüdisches Leben gestohlen -

Nach dem Diebstahl eines Hinweisschildes in der Rittergasse, bittet die Polizei um Mithilfe. Das Schild war an der Fassade der Rittergasse 1 angebracht und wies daraufhin, dass diese Gasse ehemals "Judengasse" hieß. Ermittlungen ergaben, dass das Schild mutmaßlich im Zeitraum der zurückliegenden fünf bis sechs Wochen von der Fassade gestohlen wurde. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe beim Entfernen des Schildes beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tätern oder zum Verbleib des Schildes machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen: In Haus eingestiegen -

Am frühen Sonntagmorgen brachen Diebe in ein Haus im Wartweg ein. Zwischen 01.00 Uhr und 09.00 Uhr verschafften sich die Täter über den Keller Zutritt zu dem Haus. Darin suchten sie nach Beute und griffen sich Werkzeuge, Schmuck und einen Geldbeutel. Außerdem nahmen sie den Fahrzeugschlüssel zu einem grauen Cupra Formentor an sich und entriegelten den vor dem Anwesen geparkten Wagen. Hieraus ließen sie eine Packung "TicTac" mitgehen. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Kripo Gießen unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Gießen: Nach Randale Zusammenbruch -

Am Samstagnachmittag löste ein 36-Jähriger in der Georg-Schlosser-Straße einen Polizeieinsatz aus. Gegen 14.25 Uhr alarmierten Passanten die Ordnungshüter. Ein Mann mit unbekleidetem Oberkörper, so die Zeugen, sei auf einen Pkw gesprungen und habe ihn beschädigt. Mehrere Streifen machten sich auf den Weg und trafen auf den mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehenden Mann. Der war mittlerweile von dem schwarzen BMW heruntergesprungen und schlug gegen eine Scheibe des Wagens. Die Polizisten überwältigten den aggressiven Mann. Er kollabierte, so dass ein Rettungswagen hinzugerufen werden musste. Die Sanitäter brachten den in Gießen lebenden Mann zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Die Schäden an dem BMW belaufen sich auf etwa 8.000 Euro. Auf den 36-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung zu.

