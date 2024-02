Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Radfahrer wird abgedrängt und stürzt

Braunschweig (ots)

11.02.2024 - 16:43 Uhr, Museumstraße, Braunschweig

Unbekannter Autofahrer drängt einen Radfahrer ab

Am Sonntagnachmittag kam es in der Museumstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 30 - jähriger Radfahrer befuhr die Museumstraße aus Richtung Georg-Eckert-Straße kommend in Richtung Helmstedter Straße in Braunschweig. Der Radfahrer gab später der Polizei gegenüber an, durch einen bislang flüchtigen Autofahrer von der Fahrbahn abgedrängt worden zu sein. In Folge dessen sei er gegen den Außenspiegel eines dort am Fahrbandrand geparkten Autos gestoßen. Anschließend stürzte er zu Boden. Der verantwortliche Autofahrer habe sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Radfahrer verletzte sich durch den Sturz leicht.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, was sich entfernt habe. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell