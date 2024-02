POL-BS: Schoduvel in Braunschweig

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Bohlweg 28.01.2024, 00.00 Uhr Junger Fahrer fährt mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt, missachtet rote Ampeln und gefährdet dadurch andere Personen Am 28. Januar, um kurz nach Mitternacht, fiel einer zivilen Funkstreifenbesatzung der Polizei der Fahrer eines schwarzen Mercedes auf, der den Steinweg mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Theater fuhr. In ...

mehr