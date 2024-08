Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Verkehrsunfall zwischen PKW und Roller - Zwei Personen schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montag kam es in Wallenhorst zu einem schweren Verkehrsunfall. Auf der Vehrter Landstraße kam um 16:20 Uhr es aus bisher ungeklärter Ursache zwischen einem PKW und einem Roller, welcher mit zwei Personen besetzt war, zu einem Zusammenstoß. Die beiden Bissendorfer (56 Jahre und 16 Jahre) wurden bei dem Unfall schwer verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Der 92-jährige Autofahrer aus Fürstenau blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Um 18 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

