Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz

Eisenach (ots)

Heute Nacht begab sich eine 41-Jährige gegen 00.15 Uhr zur Polizeiinspektion Eisenach in die Ernst-Thälmann-Straße und entzündete vor dem Haupteingang eine unbekannte Substanz. Das brennbare Gemisch geriet in Brand, verursachte im Eingangsbereich Sachschaden. Die Frau entfernte sich im Anschluss fußläufig und konnte aufgrund sofort einsetzender intensiver Fahndungsmaßnahmen zahlreicher Polizeibeamter, dem Polizeihubschrauber sowie einem Fährtensuchhund in den frühen Morgenstunden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht werden. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zum Tathergang und zur Tatmotivation aufgenommen. Personen wurden nicht verletzt. Gegen die 41-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Schwerer Brandstiftung eingeleitet. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell