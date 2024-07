LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

Ilmenau (ots) - Ein 52-jähriger Motorrad-Fahrer befuhr gestern Nachmittag den Kreisverkehr Ilmenau-Ost und bog auf die B88 Richtung Gehren ab. Dabei verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. Er verletzte sich dabei und kam in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

