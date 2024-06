LPI-GTH: Geldbörse vergessen

Arnstadt, Ortsteil Rudisleben, Siedlung (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstag, den 29.06.2024 gegen 20:30 gerieten ein 35-jähriger Pole und ein 36-jähriger Rumäne auf einem Parkplatz in der Siedlung aufgrund einer Meinungsverschiedenheit über die Sauberkeit des Parkplatzes in eine verbale Auseinandersetzung. In deren Verlauf schlug der alkoholisierte Rumäne auf den 35-jährigen ein und trat ihm in den Bauch. Während dieser körperlichen Auseinandersetzung soll der Rumäne den ...

