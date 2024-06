LPI-GTH: Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt und dabei verletzt

Stadtilm, Johann-Sebastian-Bach-Straße, Stadtkirche St. Marien, (Ilm-Kreis) (ots) - In der Zeit vom 26.06.2024, 11:00 Uhr bis 29.06.2024, 10:00 Uhr betraten unbekannte Täter das Grundstück der Stadtkirche St. Marien und hebelten mit einem bislang unbekannten Tatwerkzeug an insgesamt fünf hochwertigen Außentüren der Stadtkirche. In den Innenraum der Kirche gelangte man nicht. Aus bislang unbekannten Gründen ließen ...

