LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Kirche - Zeugen gesucht

Berka vor dem Hainich (ots) - Am Sonntag, gegen 01:30 Uhr, kollidierte ein 39-jähriger Mitsubishifahrer beim Befahren der K 508 aus Richtung Berterode in Richtung Berka v.d. Hainich mit einem Dachs. Am Fahrzeug entstand so großer Sachschaden, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der 39-Jährige blieb unverletzt. Der Dachs verendet an der Unfallstelle. (Bezugsnummer 0168006/2024). (sus)

