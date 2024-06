Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte sind am Wochenende zwischen Freitag, dem 14.06.2024, 17:00 Uhr und Sonntag, dem 16.06.2024, 23:10 Uhr in eine Wohnung in der Erzbergerstraße in der Karlsruher Nordstadt eingebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter auf unbekannte Art Zutritt zu dem Wohnhaus in der Erzbergerstraße. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume nach Wertsachen und flüchteten anschließend unerkannt.

Der entstandene Diebstahls- und Sachschaden kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier KA-Marktplatz unter der Rufnummer 0721 666 3311 in Verbindung zu setzen.

Naciye Koca, Pressestelle

