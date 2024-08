Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Vater mit Messer verletzt

Polizei nimmt 35-Jährigen fest

Gießen (ots)

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen, Pressestelle Gießen vom 13.08.2024, 12.25 Uhr

Gießen: Gegen 10.30 Uhr rückte die Polizei zu einem Einsatz in der Moltkestraße aus. Ein 35-Jähriger war dort mit seinem Vater in Streit geraten und hatte diesen mit einem Messer angegriffen. Der Vater erlitt Verletzungen an der Wade, die nicht lebensbedrohlich sind. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung des Verletzten und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 35-Jährige zog sich in seine Wohnung zurück. Einsatzkräfte der Polizei betraten die Wohnung und nahmen den 35-Jährigen fest. Hierbei setzten die Polizisten einen sogenannte Taser ein.

Derzeit befindet sich der 35-Jährige im Polizeigewahrsam.

Guido Rehr, Pressesprecher

