POL-GI: + Gaststätte am Landgraf-Philipp-Platz durchwühlt + An Mazda bedient + Terrassentür hält Einbruchsversuch stand + Biker stürzt bei Bersrod +

Gießen: In Hawwerkasten eingestiegen -

Auf Beute aus einer Gaststätte auf dem Landgraf-Philipp-Platz hatten es Diebe am frühen Montagmorgen abgesehen. Zwischen 03.30 Uhr und 03.50 Uhr brachen sie über ein Kellerfenster in das Haus ein, suchten im Keller nach Beute und verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Küche und zum Gastraum. Hier suchten sie ebenfalls nach Wertsachen. Die Videoüberwachung zeichnete die beiden Einbrecher auf. Beide waren schlank und trugen sogenannten Hoodies mit Jogginghosen. Zudem hatten sie Mund und Nase mit OP-Masken bedeckt. Letztlich fielen ihnen unter anderem Spirituosen in die Hände. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Gießener Kripo unter Tel.: (0641) 7006-6555 entgegen.

Heuchelheim: Auto ist Ersatzteillager -

Auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt machten sich Diebe an einem dort abgestellten Wagen zu schaffen. Am zurückliegenden Wochenende suchten die Täter das Grundstück auf und bauten von einem roten Mazda "3" den Klimakompressor, die Frontstoßstange mit Scheinwerfern sowie aus dem Inneren die Verkleidung des Handbremsenhebels aus. Hierbei beschädigten sie eine Seitenscheibe. Den Wert der Autoteile schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagabend, gegen 17.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 11.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 bei der Polizeistation Gießen Süd zu melden.

Lollar: Einbruch scheitert -

Ungebetene Gäste versuchten am Wochenende in ein Haus in der Albert-Schweitzer-Straße einzubrechen. Sie hebelten an der Terrassentür, schafften es aber nicht diese zu öffnen. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von rund 250 Euro. Entdeckt wurde der Schaden am Samstag, wann genau die Diebe sich an der Tür zu schaffen machten, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Reiskirchen - Bersrod: Von Fahrbahn geschleudert -

Mit leichten Verletzungen überstand ein 35-jähriger Motorradfahrer einen Ausflug in den Straßengraben. Der Gießener war am Montag, gegen 15.00 Uhr auf der Landstraße zwischen Bersrod und Beuern unterwegs. In einer Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm die Erstversorgung und den anschließenden Transport ins Krankenhaus. Den Totalschaden an seiner Suzuki schätzt die Polizei auf mindestens 8.000 Euro

