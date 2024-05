Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gestohlenes Fahrrad wurde geortet und sichergestellt

Borken (ots)

Am Samstagabend hatte eine Borkenerin ein Festival an der Straße Zum Homborn besucht. Als sie gegen 00.30 Uhr nach Hause fahren wollte, musste sie den Diebstahl ihres Pedelecs feststellen. Am Sonntagmachmittag informierte die Geschädigte die Polizei darüber, dass sie ihr Pedelec in der Nähe des Tatortes geortet hatte. Polizeibeamte fanden das Pedelec in einer unverschlossenen Garage und übergaben dieses der rechtmäßigen Besitzerin. Leider fehlte die Bedieneinheit, welche auch bei der staatsanwaltschaftlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung der Garagenmieter nicht aufgefunden wurde. In der Garage fanden die Beamten ein zweites gestohlenes Fahrrad und stellten dieses sicher. (fr)

