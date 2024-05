Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Kraftradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Büngerner Allee;

Unfallzeit: 26.05.24, 15.15 Uhr;

Mit schweren Verletzungen wurde am Sonntag ein 19 Jahre alter Motorradfahrer aus Emmerich am Rhein ins Krankenhaus gebracht. Er hatte die Büngerner Allee in Richtung Krechting befahren und gegen 15.15 Uhr in einer scharfen Rechtskurve im Bereich der Einmündung Dennenpass die Kontrolle über sein Krad verloren. Er kam nach links von der Straße ab und wurde auf die Grünfläche geschleudert. Der 19-Jährige wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er konnte an der Unfallstelle Aussagen zum Unfallgeschehen machen. Demnach ist von einem Fahrfehler auszugehen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 12.000 Euro. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell