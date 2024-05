Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zwei vollendete und zwei verhinderte Pedelec-Diebstähle - Täterbeschreibungen liegen vor

Gronau (ots)

Fall 1:

Zeuge konnten am Sonntag gegen 16.35 Uhr den Diebstahl eines Pedelecs verhindern. Auf dem Amelandsbrückenweg hatte sich ein Mann an einem Pedelec zu schaffen gemacht und war damit davongefahren. Ein Zeuge hatte dies beobachtet und den Geschädigten informiert. Dieser machte sich mit einem Bekannten auf die Suche und traf kurz darauf bei der Alten Tenne auf einen Mann und eine Frau. Die Frau fuhr auf dem entwendeten Pedelec. Die Zeugen konnten die Frau festhalten. Dieser gelang allerdings (zu Fuß) die Flucht. Ihr Komplize, der mutmaßliche Dieb, flüchtete auf einem alten Fahrrad an dem sich eine grüne Tasche befand. Der Täter hatte das Speichenschloss und auch den Stabmattenzaun aufgeflext, an dem das Pedelec zusätzlich gesichert war. Er rüstete das Pedelec mit einem mitgebrachten passenden Fahrrad-Computer aus, so dass es mit Motorunterstützung gefahren werden konnte.

Beschreibung des Mannes: ca. 170 bis 180 cm groß, sehr schlank, blonde mittellange Haare, schwarze Hose, schwarze Jacke, orangefarbenes T-Shirt.

Beschreibung der Frau: ca. 160 cm groß, sehr schlank, schwarze zum Pferdeschwanz gebundene Haare, schwarze Kleidung

Fall 2:

Am Sonntag verhinderte ein aufmerksamer Zeuge gegen 17.00 Uhr auf der Fabrikstraße eine weiteren Pedelec-Diebstahl. Er sprach einen Verdächtigen an, als dieser ein verschlossenes Pedelec wegschieben wollte. Daraufhin flüchtete der Fahrraddieb, der wie folgt beschrieben wird: ca. 180 cm groß, schlank, blonde schulterlange Haare, schwarze Kleidung, mitgeführter schwarzer Rucksack

Fälle 3 und 4:

Auf der Eper Straße wurden zwei anthrazitfarbene Koga-Pedelecs gestohlen. Das geschädigte Ehepaar hatte die Pedelecs jeweils mit einem Kettenschloss am Fahrradständer gesichert.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell