Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrzeuge in der Innenstadt beschädigt

Bocholt (ots)

Tatzeit: Nacht zum Sonntag, 26.05.2024;

Tatorte: Liebfrauenplatz und Sankt-Georg-Platz;

In der Nacht zum Sonntag beschädigten noch unbekannte Täter auf dem Liebfrauenplatz und dem Sankt-Georg-Platz zwei geparkte Autos. Es wurden jeweils Außenspiegel beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell