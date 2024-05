Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Zwei Einbrüche in Vereinsheime

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Uferstraße und Losberg;

Tatzeit: Nacht zum Sonntag;

In der Nacht zum Sonntag drangen noch unbekannte Einbrecher in das Vereinsheim eines Motorsportclubs an der Uferstraße und das Vereinsheim des SUS Stadtlohn an der Straße Losberg ein. Im ersten Fall wurde nichts entwendet, im zweiten Bargeld, ein iPad, Musikboxen (JBL) und Schlüssel. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell