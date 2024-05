Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Zeuge überrascht Einbrecher

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Burgstraße;

Tatzeit: 26.05.24, 21.30 Uhr;

Am Sonntagabend fiel einem Zeugen gegen 21.30 Uhr auf, dass drei Personen Gegenstände aus einem Wohnhaus an der Burgstraße transportierten. Da der Zeuge den Hausbesitzer kennt, kam ihm dies verdächtig vor, so dass er die Personen ansprach. Diese flüchteten daraufhin und der Zeuge rannte hinterher. Auf der Dr.-Decking-Straße ließen sie ihre Beute (mehrere Angelruten) fallen und rannten weiter. Auf dem Edeka-Parkplatz stiegen sie in einen älteren Mercedes und fuhren in Richtung Busbahnhof davon. Die Täter hatten eine Seiteneingangstür aufgebrochen, um in das Haus zu gelangen.

Täterbeschreibung:

Person 1: weiblich, ca. 40 Jahre alt, schwarzer Kapuzenpullover Person 2: männlich, Ca: 18 Jahre alt, blauer Kapuzenpullover, schwarze Schuhe Person 3: weiblich, ca. 16 Jahre, weiße Oberbekleidung

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell