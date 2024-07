Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Segelboot kenterte auf dem Schweriner Innensee - zwei Segler unverletzt gerettet

Schwerin (ots)

Am gestrigen Sonntag kam es auf dem Schweriner Innensee in Höhe der Untiefe "Großer Stein" zu einem Seenotfall, bei dem eine Segeljolle kenterte und zwei Segler über Bord gingen.

In den Abendstunden des 14.07.2024 war eine mit zwei Personen (24 und 34 Jahre) besetzte Segeljolle auf dem Schweriner Innensee unterwegs, als ein heftiger Regenschauer mit kräftigen Windböen (Stärke 5-6) über den See zog. Augenscheinlich schaffte der Bootsführer es nicht mehr rechtzeitig, die Segel einzuholen. Das Boot kenterte und die beiden Insassen gingen über Bord. Der 24-jährige Skipper und seine 34-jährigere Begleiterin versuchten noch, die Jolle wiederaufzurichten, was ihnen aber nicht gelang. Gleichzeitig konnte der 24-jährige Bootsführer den Notruf 112 wählen. Daraufhin wurden die Wasserwacht, die Berufsfeuerwehr sowie die Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Schwerin informiert. Schlauchboote der Wasserwacht und Berufsfeuerwehr (BF) Schwerin sowie ein Schlauchboot der WSPI Schwerin verlegten sofort zum Einsatzort auf den Schweriner Innensee. Gemeinsam mit der Wasserwacht gelang es den Seglern, die Jolle wiederaufzurichten. Die beiden aus Niedersachsen stammenden Bootsinsassen wurden von der Wasserwacht und dem Boot der Wasserschutzpolizei an Land gebracht und dem Rettungsdienst übergeben.

Die Jolle sowie weitere auf dem Wasser schwimmenden Gegenstände wurden geborgen. Das unbeschädigte Boot wurde in eine nahe gelegene Marina verbracht. Beide Bootsinsassen blieben unverletzt. Eine Beeinflussung der Fahrsicherheit und Fahrtüchtigkeit durch Alkohol oder Drogen lag nicht vor. Die WSPI Schwerin nahm eine Sportbootunfallanzeige auf.

