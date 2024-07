Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Betrunkener Sportbootführer auf dem Petersdorfer See (Schwerin) festgestellt

Waldeck (ots)

Am gestrigen Donnerstag stellte eine Bootsstreife der Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Schwerin auf dem Petersdorfer See ein Sportboot fest, welches statt erlaubter 9 km/h mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit (ca. 40 km/h) unterwegs war. Das 4,50-m-Sportboot wurde durch die Wasserschutzpolizisten aufgestoppt und der Bootsführer überprüft. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Bootsführer alkoholisiert war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,81 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Sportbootführerschein wurde sichergestellt. Das Sportboot durfte der 57-jährige Deutsche aus Schleswig-Holstein nicht mehr weiter fahren. Die kontrollierenden Beamten schleppten das Boot in eine nahe gelegene Marina. Die Schweriner Wasserschutzpolizisten nahmen eine Strafanzeige wegen Trunkenheit auf und fertigten eine Kostenmitteilung.

