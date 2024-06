LWSPA M-V: Sportboot drohte am Gehlsdorfer Ufer (Rostock) zu sinken - Einsatz der Berufsfeuerwehr Rostock und der Wasserschutzpolizei Rostock

Sassnitz (ots) - Am 20.06.2024 kam es um 17.10 Uhr auf einer privaten Segelyacht auf der Fahrt in den Hafen Stahlbrode aufgrund von Unachtsamkeit des Bootsführers sowie Vertreiben durch Wind zu einer Frontalkollision an einem Dalben (Seeschifffahrtszeichen) der Hafeneinfahrt. Ein Mitfahrer stürzte in der Folge den Niedergang des Schiffes herunter und verletzte sich dabei leicht, aber nicht lebensbedrohlich. Der Mann ...

