Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Anrufe falscher Polizeibeamter

Rhens (ots)

Aktuell häufen sich die Anrufe sogenannter falscher Polizeibeamter vor allem in der Ortslage Rhens. In den Anrufen wird ein ausgedachter Sachverhalt geschildert, beispielsweise, dass es zu einem Einbruch in der Nachbarschaft gekommen sei oder dass ein Familienangehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Im Verlauf des Gesprächs versuchen die falschen Polizeibeamten, die Vermögenswerte der Geschädigten mit dem Ziel, diese abzuholen, zu erfragen. Bisher kam es zu keinem Schadenseintritt.

Es wird geraten, solche Anrufe kritisch zu hinterfragen und im Zweifelsfall die örtlich zuständige Dienststelle zu kontaktieren.

