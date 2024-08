Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kennzeichendiebe gesucht

Hamm (ots)

Hintere Autokennzeichen waren in den letzten Tagen die Beute eines Diebes - die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 6. August, montierten ein oder mehrere unbekannte Täter das Kennzeichen eines Audis ab, der in einem Garagenhof an der Künnekestraße abgestellt war.

In der Folgenacht auf Mittwoch, 7. August, wurden die Kennzeichen eines Ford und VW gestohlen, die an der Herringer Heide parkten sowie drei weitere Kennzeichen von Autos, die an der Dortmunder Straße abgestellt waren.

Am Mittwoch zwischen 10 und 11 Uhr kam es zu einem Diebstahl des hinteren Kennzeichens eines Audis an der Friesenstraße.

Die letzte bekannte Tat geschah am Mittwoch zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr an einem Audi in einem Garagenhof an der Straße Im Schladewinkel.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter oder verdächtige Personen in Tatortnähe geben können: Telefon 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de .(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell