POL-HAM: Raub auf Tankstelle: 33-Jähriger verletzt Mitarbeiterin und wird festgenommen - Zeugen greifen couragiert ein

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Auf dem Kaufland-Parkplatz an der Römerstraße hat ein unbekannter Fahrer am Samstag, 3. August, zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr einen geparkten schwarzen Nissan Micra beschädigt und flüchtete danach. Bei dem Unfall entstand an der Beifahrerseite des Nissan ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro. Hinweise zum Unfall und dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 ...

mehr