POL-HAM: Unfallflucht an der Carl-Zeiss-Straße

Hamm-Mitte (ots) - Eine 40-jährige Zeugin traute am Freitagabend, 2. August, ihren Augen nicht: Sie bemerkte gegen 21.55 Uhr einen Mann, der unmittelbar vor einem Mehrfamilienhaus an der Sedanstraße auf einem Stromkasten stand. Er zog seine Hose herunter, masturbierte und schaute währenddessen in Richtung eines Fensters des Hauses. Noch bevor eine alarmierte Streifenwagenbesatzung eintraf, flüchtete der bislang ...

mehr