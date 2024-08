POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 29. Juli bis 4. August

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen, 4. August, zwischen 4 Uhr und 8 Uhr in ein Einfamilienhaus am Kentroper Weg eingedrungen. Der oder die Täter gelangten aus bislang ungeklärter Weise in das Haus, durchsuchten im Erdgeschoss mehrere Räume nach Diebesgut und nahmen Bargeld und Elektronikartikel mit. Mit einem aufgefundenen Fahrzeugschlüssel öffneten sie das vor dem Haus geparkte Auto und ...

mehr