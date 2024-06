Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Von Fahrbahn abgekommen

Vogelsbergkreis (ots)

Schlitz. Am Mittwoch (19.06), gegen 19 Uhr, befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Skoda Fabia die Landesstraße von Hutzdorf kommend in Richtung Queck. Aus noch unklaren Gründen kam sie dabei mit ihrem Wagen nach rechts auf die Bankette, lenkte gegen und rutschte in der Folge über den Asphalt, bis sie schließlich nach links von der Fahrbahn abkam. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug. Die 18-jährige Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

