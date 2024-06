Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Festnahme nach mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Festnahme nach mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti

Bebra. Beamten der Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda gelang es am Dienstagabend (18.06.) einen 17-Jährigen aus dem Weimarer Land nach mindestens einer Sachbeschädigung durch Graffiti-Sprüherei festzunehmen.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen überstieg eine zunächst unbekannte männliche Person den Zaun einer Telekommunikationsanlage in der Göttinger Straße. Anschließend kletterte der Unbekannte mehrere Meter an einem Mast hinauf und besprühte eine dortige Plattform an drei Stellen mit Graffitischriftzügen in gelber Farbe. Es entstanden etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Aufmerksame Zeugen meldeten den Sachverhalt der Polizei und beschrieben die Person detailliert. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen trafen die Beamten den 17-Jährigen schließlich in Tatortnähe an und nahmen ihn fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda erließ ein Richter am zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für eine Unterkunft des Jugendlichen in Bebra. Dabei fanden die Polizisten Spray-Utensilien sowie weitere Beweismittel auf und stellten diese sicher.

Bereits am Montag (17.06.) wurden mehrere gelbe Graffitis, auf einer Scheune westlich des Friedhofs, einer Garage in der Göttinger Straße sowie einem Straßenschild in Richtung Neumanns Ruh, festgestellt. Dabei entstanden circa 800 Euro Sachschaden. Bei den angebrachten Schriftzügen handelte es sich immer um die gleiche Abfolge von Buchstaben, die nach aktuellen Informationen aus Unwissenheit und jugendlichem Leichtsinn entstanden. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist Bestandteil der andauernden polizeilichen Ermittlungen.

Der 17-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

