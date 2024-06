POL-OH: Rüttelstampfer gestohlen

Fulda (ots) - Unfall mit Kutsche in Melperts Ehrenberg. Ein 71-jähriger Kutscher aus dem Landkreis Fulda war am Mittwoch (19.06.), gegen 11 Uhr, auf einem Fahrradweg im Ortsteil Melperts in Höhe des Friedhofes unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache verlor er die Kontrolle über die beiden Pferde, welche die Kutsche zogen. Das Gefährt, besetzt mit sieben weiteren Personen, kam in der Folge nach links vom Weg ab und ...

