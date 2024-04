Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahranfänger hielt sich nicht an 0,0 Promillegrenze

Saalfeld (ots)

Schleiz.

Am Sonntagmorgen, 21.04.2024 gegen 04:30 Uhr kontrollierten Beamte der PI Saale-Orla einen Pkw Renault in der Industriestraße in Schleiz. Ein durchgeführter Atemalkoholtest mit dem 19-Jährigen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 0,27 Promille. Damit hielt er sich nicht an die 0,0 Promillegrenze, welche für Fahranfänger eines Kraftfahrzeuges bis zum 21.Lebensjahr oder innerhalb der Probezeit gilt. Ihn erwartet nun neben einer nicht unerheblichen Geldbuße im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens, auch die Verlängerung der Probezeit.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell