Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 89-Jähriger überführt Dieb

Sonneberg (ots)

Ein rüstiger 89-Jähriger überführte am Donnerstagabend einen Dieb in Sonneberg und übergab ihn der Polizei. Ein zunächst Unbekannter hatte am Nachmittag bei dem Senior geklingelt und um Zettel und Stift gebeten. In einem unbeobachteten Moment stahl der nunmehr Beschuldigte dann über 200 Euro Bargeld aus der Wohnung des 89-Jährigen und flüchtete. Als der Rentner sich später auf die Suche nach dem Dieb machte wurde er tatsächlich fündig: In der Folge erschien er mit dem alkoholisierten 61-Jährigen im Schlepptau auf der Polizeidienststelle in Sonneberg. Ein Großteil des gestohlenen Geldes konnte dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Die weiteren Ermittlungen und Maßnahmen führt die Sonneberger Polizei.

