LPI-SLF: Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrer

Föritztal (ots) - Am Mittwochabend wurde ein Jugendlicher bei einem Garagenbrand in der Sattelpassstraße in Föritztal leicht verletzt. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts am Garagentor kam es zum Brandausbruch und Nachbarn verständigten neben dem Eigentümer auch Polizei sowie Feuerwehr. Durch erste Löscharbeiten eines 15-jährigen Jugendlichen erlitt dieser eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde in der ...

mehr