Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 39-Jähriger will Turnschuhe klauen und wird erwischt: Anzeigenerstattung wegen Diebstahl mit Waffen

Rudolstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde ein Mann beim Diebstahl in Rudolstadt erwischt und konnte bis zum polizeilichen Eintreffen festgehalten werden. Der 39-jährige Georgier wollte Turnschuhe aus dem Schuhgeschäft Am Spielborn entwenden und wurde währenddessen durch das Verkaufspersonal angesprochen. Der unternommene Fluchtversuch des Diebes scheiterte, als zwei Zeugen (Polizeibeamte im dienstfrei) den Mann stoppten und ihn bis zur Übergabe an uniformierte Kollegen festhielten. Bei der Durchsuchung des nunmehr Beschuldigten wurde ein zugriffsbereites Taschenmesser sowie ein Magnet zum Entfernen von Sicherheitsetiketten aufgefunden und beschlagnahmt. Neben einer Anzeigenerstattung aufgrund des Diebstahls mit Waffen erhielt der 39-Jährige einen Platzverweis sowie Hausverbot in dem Geschäft.

