LPI-SLF: Sachbeschädigung an PKW

Am Mittwoch, gegen 10.45 Uhr, befuhr der 89-jährige Fahrer eines PKW in Saalfeld die Straße Auf dem Graben in Richtung Friedensstraße. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr übersah er den dort bereits befindlichen 63-jährigen Radfahrer und stieß mit diesen zusammen. Der Radfahrer kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

