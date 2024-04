Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wurzbach (ots)

Am 18.04.2024 kam es gegen 15:20 Uhr auf der Landesstraße 1096 zwischen Wurzbach und Oßla zu einem Verkehrsunfall. Ursächlich für den Unfall war eine ca. ein Quadratmeter große Spanplatte bzw. Holzplatte, welche sich auf der Fahrbahn, ca. 300 Meter vor dem Ortseingangsschild Oßla, befand. Die Spanplatte wurde durch einen Lkw aufgewirbelt und kollidierte im Anschluss mit einem Pkw im nachfolgenden Verkehr. Hierbei entstand Sachschaden an dem Pkw. Es werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu einem Verursacher geben können, der vermutlich Sperrmüll bzw. Spanplatten mit seinem Fahrzeug geladen hatte und seine Ladung in diesem Bereich verlor. Zeugen melden sich unter Nennung des Aktenzeichens 0100026 bei der Polizei in Schleiz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell