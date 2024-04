Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Remptendorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag, den 20.04.2024, gegen 11:15 Uhr führten Beamte der PI Saale-Orla eine allgemeine Verkehrskontrolle in Remptendorf durch. Dabei stellten sie bei einem 68-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Der gerichtsverwertbare Test in der Dienststelle bestätigte diesen Wert. Somit muss der Betroffene mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell