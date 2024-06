Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Falsche Microsoft-Mitarbeiter erbeuten vierstelligen Geldbetrag - Dieseldiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Falsche Microsoft-Mitarbeiter erbeuten vierstelligen Geldbetrag

Hersfeld-Rotenburg. Rund 3.500 Euro ergaunerten dreiste Microsoft-Betrüger am vergangenen Dienstag (18.06.).

Am Telefon gaben sich die Schwindler gegenüber eines gutgläubigen Mannes aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus. Unter einem perfiden Vorwand gelang es den Betrügern das Vertrauen des Hersfeld-Rotenburgers zu erlangen, sodass dieser den Anrufern Zugriff auf seinen PC und Mobiltelefon gewährte. Im Verlauf des Telefonats forderten die Täter dann noch eine Kopie des Ausweises des Mannes. Mitsamt den erlangten Daten, gelang es den dreisten Schwindlern schließlich den Geldbetrag von einem Online-Konto des Gutgläubigen abzubuchen.

Nachdem der Betrug aufgefallen war, sperrte der Hersfeld-Rotenburger seinen Bankzugang und informierte die Polizei.

Ihre Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten am Telefon. - Die Firma Microsoft führt keine solchen Anrufe durch. Auch Fernzugriffe auf ein Gerät sind nicht üblich. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten von Ihnen fordert. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. - Rufen Sie die Polizei unter der 110 an.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Regionale Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.ppoh.polizei.hessen.de.

Dieseldiebstahl

Haunetal. Aus einer Sattelzugmaschine entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (20.06.) rund 450 Liter Diesel. Darüber hinaus öffneten die Täter die Plane des Lkw gewaltsam und durchsuchten die Ladung. Ob etwas von der Ladefläche gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Der entwendete Kraftstoff hat einen Wert von etwa 720 Euro. Außerdem entstanden circa 100 Euro Sachschaden an dem an der L3431 - zwischen der Abfahrt zur B27 Rhina und dem Ortsteil Neukirchen - abgestellten Fahrzeug. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

