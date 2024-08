POL-HAM: Pelkum hat Besuch von Polizeipräsident Thomas Kubera

Polizeipräsidium Hamm

Pelkum hat Besuch von Polizeipräsident Thomas Kubera

Hamm-Pelkum (ots)

"Wir haben keine Brennpunkte", sagt Mark Idem gleich zu Beginn der diesjährigen Bezirksbegehung mit Polizeipräsident Thomas Kubera. Gemeinsam mit Britta Dopheide ist der Bezirksdienstbeamte für Pelkum zuständig.

Während der gemeinsamen Tour begegnen die beiden Polizeihauptkommissare immer wieder Bewohnern, die sie beim Namen kennen und die sie lächelnd grüßen. "Hier kennt jeder jeden", sagt Britta Dopheide und begründet das unter anderem mit der ausgeprägten Vereinskultur im Bezirk.

Mit dem Behördenleiter auf dem Beifahrersitz geht es im Streifenwagen unter anderem zum Wiescherhöfener Markt, dem Märkischen Gymnasium und dem Einkaufszentrum an der Lohauserholzstraße. Dabei überqueren die Polizisten zahlreiche Bahnübergänge.

"Das ist wohl das Markenzeichen des Bezirks", sagt Mark Idem. Damit es hier nicht zu gefährlichen Situationen kommt, ist besondere Aufklärung nötig: An der Selmigerheideschule, die direkt an den Gleisen liegt, bieten die Beamten etwa zusätzliche Verkehrserziehung in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei an.

Auch die Zeche Heinrich-Robert steht an diesem Tag auf dem Routenplan. Abenteurer haben hier in der Vergangenheit auf der Suche nach einem spannenden "Lost Place" genauso ihr Glück versucht wie Kupferdiebe. Mark Idem warnt jedoch vor dem unbefugten Betreten der Gebäude: "Hier besteht Lebensgefahr."

Im Rahmen einer Führung können Interessierte dennoch Einblicke in die Bergwerk-Geschichte bekommen. Auch Thomas Kubera und das Bezirksdienst-Team kamen in den Genuss: Andrea Bakalorz aus der Verwaltung der Entwicklungsagentur CreativRevier öffnete den Dreien die Tür und gewährte ihnen unter anderem Einblicke in die historische Schwarzkaue.

Der Polizeipräsident bedankt sich im Anschluss bei ihr für die Gastfreundschaft - und bei Mark Idem und Britta Dopheide für ihr Wirken im Bezirk.

Der Pelkumer Bezirksdienst ist telefonisch unter 02381 876-4033 (Mark Idem) und -4034 (Britta Dopheide) erreichbar. (jes)

