POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Polizeiposten wegen Wasserschadens vorübergehend nicht besetzt

Calw (ots) - Nach der Verletzung eines Kindes durch einen Hundebiss am Mittwochnachmittag im Ortsteil Stammheim sucht das Polizeirevier Calw die Führerin eines dunklen Hundes. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich der Junge am Mittwoch gegen 13:55 Uhr mit zwei weiteren Kindern auf einem in der Kinderdorfstraße gelegenen Spielplatz auf dem Gelände einer Schule auf. Eine junge Frau kam fußläufig vom Römerweg ...

mehr