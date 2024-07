Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Polizei sucht Hundeführerin

Calw (ots)

Nach der Verletzung eines Kindes durch einen Hundebiss am Mittwochnachmittag im Ortsteil Stammheim sucht das Polizeirevier Calw die Führerin eines dunklen Hundes.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich der Junge am Mittwoch gegen 13:55 Uhr mit zwei weiteren Kindern auf einem in der Kinderdorfstraße gelegenen Spielplatz auf dem Gelände einer Schule auf. Eine junge Frau kam fußläufig vom Römerweg zum Schulhof und führte einen schwarz/braun gefleckten Hund mit wuscheligem Fell, welcher angeleint war, mit sich. Als der Grundschüler auf den dortigen Treppen stand, ging beim Vorbeigehen der Hund unvermittelt auf das Kind los und biss ihn im Bauchbereich. Der Junge wurde hierbei leicht verletzt. Die Hundehalterin verließ daraufhin ohne sich um das Kind zu kümmern mit ihrem Hund fluchtartig die Örtlichkeit in Richtung Freibad Stammheim.

Die nunmehr gesuchte Frau soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein und hatte dunkelbraune Haare. Sie war gekleidet mit einem roten Shirt, einer Jeanshose und schwarzen Schuhen der Marke Adidas. Zudem trug sie eine Sonnenbrille.

Das Polizeirevier in Calw hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet die verantwortliche Hundeführerin oder Hinweisgeber, welche Hinweise zur gesuchten Frau geben können, sich unter der Rufnummer 07051 1610 beim Polizeirevier in Calw zu melden.

