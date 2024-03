Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (114/2024) Diebstahl am helllichten Tag - Markantes rotes Fahrrad vor Wohnhaus in der Elbinger Straße gestohlen

Göttingen (ots)

Göttingen, Elbinger Straße

Mittwoch, 20. März 2024, zwischen 07.50 und 08.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Vor einem Wohnhaus in der Elbinger Straße ist am Mittwochmorgen (20.03.24) in der Zeit zwischen 07.50 und 08.00 Uhr ein auffälliges rotes Damenrad der Marke i:SY gestohlen worden.

Die Diebe schlugen zu, als die Besitzerin kurz ins Haus ging, um ein paar Sachen zu holen.

Wer die Tat beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Dieb oder dem Verbleib des Rades geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell