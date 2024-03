Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (113/2024) Gegenstände von Brücke auf die B 3 geworfen -Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet, Polizei sucht Zeugen für Vorfall am 6. März

Göttingen (ots)

Göttingen, Autobahnzubringer B 3/Brücke Europa-Allee Mittwoch, 6. März 2024, gegen 15.50 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Drei unbekannte Personen haben nach ersten Ermittlungen am Nachmittag des 6. März (Mittwoch) gegen 15.50 Uhr Gegenstände von der Brücke Europa-Allee auf die darunter verlaufende Bundesstraße 3 geworfen. Um was es sich dabei genau gehandelt hat, ist unbekannt. Ein in diesem Moment in Richtung stadtauswärts fahrender Opel Astra wurde getroffen und am Dach beschädigt. Der Fahrer des Wagens kam mit dem Schrecken davon. Er blieb unverletzt. Der 32-Jährige aus Bovenden alarmierte sofort die Polizei. Die unbekannten Werfer konnten im Zuge der aufgenommenen Fahndung aber nicht mehr festgestellt werden. Bei den Gesuchten könnte sich möglicherweise um Kinder gehandelt haben.

Im Zusammenhang mit dem Geschehen hat die Polizei Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2215 bei der Polizei zu melden. Auch sonstige sachdienliche Hinweise werden unter dieser Nummer entgegengenommen.

