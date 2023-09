PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Verletzter bei Schlägerei vor Kneipe +++ Frau von Hund verletzt +++ E-Bike aus Carport entwendet +++ Verletzte bei Unfällen +++

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Verletzter bei Schlägerei vor Kneipe, Hadamar, Mainzer Landstraße, Samstag, 02.09.2023, 03:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Hadamar ein Mann bei einer handfesten Auseinandersetzung vor einer Kneipe verletzt. Ein 20-Jähriger war gegen 03:20 Uhr mit einer Gruppe anderer Männer in Streit geraten. Beim Verlassen einer Lokalität in der Mainzer Landstraße kam es zu einer intensiven Meinungsverschiedenheit, die schließlich in Beleidigungen und letztendlich in eine körperliche Auseinandersetzung gemündet haben soll. Hierbei soll es von verschiedenen Angreifern zu Schlägen und Tritten gegen den 20-Jährigen gekommen sein. Die Polizei stellte unter anderem einen 27-Jährigen als Tatverdächtigen fest. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung aller Beteiligten gestaltetet sich die Aufnahme des Sachverhalts schwierig. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Frau von Hund verletzt,

Weilburg, Lessingstraße, Sonntag, 03.09.2023, 07:00 Uhr

(wie) Am frühen Sonntagmorgen ist in Weilburg eine Frau beim Gassi gehen von einem fremden Hund verletzt worden. Die 45-Jährige führte gegen 07:00 Uhr ihren Hund in der Lessingstraße aus. Aus der Ferne kamen dabei plötzlich zwei nicht angeleinte Hunde angelaufen, deren in der Nähe stehende vermeintliche Besitzer sich aber nicht darum kümmerten. Als die 45-Jährige zwischen ihrem Hund und den beiden fremden Hunden stand, sollen diese auf ihr Tier losgegangen sein. Hierbei wurde die Frau von den fremden Hunden verletzt, während sie versuchte ihr Tier zu schützen, bis sie schließlich von ihr und ihrem Hund abließen. Neben den körperlichen Verletzungen an Hüfte und Nacken erlitt die Hundehalterin einen Schock. Die vermeintlichen Besitzer der angreifenden Hunde entfernten sich, ohne Kontakt zu der 45-Jährigen aufzunehmen. Sie wurden beschrieben als 25 bis 30 Jahre alt, schlank und circa 170 cm groß. Die Frau soll eine Brille und lange blonde Haare getragen haben. Der Mann soll kurze, dunkle Haare gehabt haben. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

3. Fußgänger von Radfahrer bedroht,

Limburg, Frankfurter Straße, Samstag, 02.09.2023, 12:45 Uhr

(wie) In Limburg ist am Samstagmittag ein Fußgänger von einem Radfahrer bedrängt und bedroht worden. In der Unterführung "Little Kitchen" an der Frankfurter Straße trafen der 64-jährige Fußgänger und ein unbekannter Radfahrer aneinander. Nachdem es beinahe zu einer Kollision gekommen war, soll der Radfahrer abgesprungen sein. Zudem habe er den Fußgänger massiv bedrängt und mit Schlägen gedroht. Schließlich habe er aber von dem 64-Jährigen abgelassen und sei verschwunden. Der Radfahrer wurde als circa 175 cm groß, "südländisch aussehend" und schlank beschrieben Er soll mit einer schwarzen Hose, einem roten Oberteil, weißen Schuhen und einer Basecap mit "LA" Applikation bekleidet gewesen sein. Zudem habe er einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. E-Bike aus Carport entwendet,

Limburg, Raiffeisenstraße, Freitag, 25.08.2023 bis Freitag 01.09.2023

(wie) In Limburg wurde in der letzten Woche ein E-Bike aus einem Carport gestohlen. Ein 52-Jähriger hatte das Fahrrad der Marke "Solero" in einem Carport in der Raiffeisenstraße abgestellt und an einem Pfosten angeschlossen. Im Laufe der letzten Woche betrat ein Unbekannter das Grundstück und durchtrennte das Kettenschloss gewaltsam. Anschließend entkam der Dieb mit seiner Beute im Wert von über 3.000 EUR. Ein weiteres E-Bike wurde am Sonntag in der Limburger Rosengasse entwendet. Das Trekkingrad der Marke "Cube" war von einer 46-Jährigen in einem Innenhof abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert worden. Als die Frau am Sonntagvormittag in den Hof zurückkehrte, war das E-Bike im Wert von über 2.500 EUR verschwunden. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

5. Diebstahl von Zigarettenautomat scheitert, Limburg-Linter, Jahnstraße, Sonntag, 03.09.2023, 21:30 Uhr

(wie) Am späten Sonntagabend haben in Linter mehrere Jugendliche versucht einen Zigarettenautomaten zu stehlen. Ein Zeuge verständigte gegen 21:30 Uhr die Polizei, da er gerade beobachtet hatte, wie eine Gruppe von sechs Jugendlichen am Bürgerhaus in der Jahnstraße einen Automaten mitsamt Standpfosten aus dem Erdreich gehebelt hatten. Nun sei die Gruppe gerade dabei, das Gerät zu entwenden, was aber offenbar aufgrund des Gewichts nicht gelang. Eine Streife suchte die Umgebung nach den Tätern ab, konnte aber keine direkt tatverdächtigen Jugendlichen mehr antreffen. Am Tatort stellten die Beamten dann fest, dass bei dem Diebstahlsversuch eine Garage beschädigt worden war. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

6. Vandalen wüten in Heckholzhausen,

Beselich-Heckholzhausen, Neuer Weg, Freitag, 01.09.2023, 20:00 Uhr bis Samstag, 02.09.2023, 08:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Vandalen ein Auto und ein Wohnhaus in Heckholzhausen beschädigt. Die Unbekannten begaben sich im Schutze der Dunkelheit zu einem in der Straße "Neuer Weg" abgestellten silbernen Mercedes und zerkratzten dessen Lack rundherum. Zudem wurden die Reifen des Fahrzeuges zerstochen und eine übel riechende Substanz über das Auto sowie gegen ein angrenzendes Wohnhaus geschüttet. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 3.000 EUR und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

7. Bushaltestelle entglast,

Runkel-Ennerich, Limburger Straße, Samstag, 02.09.2023, 21:00 Uhr bis Sonntag, 03.09.2023, 06:00 Uhr

(wie) Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Bushaltestelle in Ennerich beschädigt. Anwohner riefen die Polizei am Sonntagmorgen in die Limburger Straße, da sie dort die beschädigte Bushaltestelle entdeckt hatten. Im Laufe der Nacht hatten ein oder mehrere Unbekannte die Glasscheibe der Haltestelle "Ennerich Ortsmitte" eingeschlagen und so einen Schaden in Höhe von circa 200 EUR verursacht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

8. Betrunkene bei Unfällen verletzt,

Mengerskirchen und Hadamar, Freitag, 01.09.2023 bis Samstag 02.09.2023

(wie) Im Landkreis sind am Wochenende betrunkene Autofahrer bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Ein 30-Jähriger befuhr mit einem Renault die B 54 von Elbgrund in Richtung Limburg. Aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er kurz nach dem Ortsausgang Oberzeuzheim die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen eine Leitplanke und überschlug sich infolgedessen. Der Renault kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Dem verletzten Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ebenso geschah es einem 20-Jährigen, der mit einem Mercedes die L 3046 von Waldernbach in Richtung Mengerskirchen befahren hatte. Auch er verlor aufgrund seines Alkoholgenusses und der zu hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über den Pkw, touchierte einen Baum und kam zwischen zwei weiteren zum Stehen. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo auch ein Arzt eine Blutprobe für die Polizei entnahm. Die Führerscheine stellte die Polizei in beiden Fällen sicher.

9. Drei Verletzte bei Unfall mit vier Fahrzeugen, Runkel-Steeden, Steedener Hauptstraße Sonntag 03.09.2023, 15:40 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall wurden am Sonntag drei Personen in Steeden verletzt. Ein 41-Jähriger befuhr mit einem Seat die Steedener Hauptstraße, wo er aufgrund eines geparkten Renault anhalten musste, um Gegenverkehr passieren zu lassen. Hinter ihm hielt ein 38-Jähriger mit einem VW ebenfalls an. Dies übersah ein nachfolgender 40-Jähriger in einem Hyundai und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Er versuchte noch auszuweichen, fuhr aber gegen das Heck des VW, der dadurch gegen den Seat und dieser gegen den parkenden Renault geschoben wurde. Schließlich prallte der Hyundai gegen ein Hoftor am rechten Straßenrand, welches dadurch stark beschädigt wurde. Bei der Kollision wurde die zwei Insassen des Hyundai und eine Mitfahrerin im Seat verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 18.000 EUR.

