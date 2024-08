Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahme nach kurzer Flucht: Mann mit offenem Haftbefehl im Bahnhofsviertel gestellt

Hamm-Mitte (ots)

Nach kurzer Flucht konnte ein 26-Jähriger am Dienstag, 6. August, im Bahnhofsviertel von der Polizei Hamm festgenommen werden.

Als ihn die Beamten gegen 18.30 Uhr an einer Sitzbank an der Bahnhofstraße kontrollierten, gab er zunächst falsche Personalien an. Anschließend rannte er davon, konnte aber an der Straße Am Stadtbad eingeholt, zu Boden gebracht und gefesselt werden.

Bei der Ermittlung seiner korrekten Personalien war der mögliche Grund seiner Flucht schnell herausgefunden: Gegen den 26-Jährigen lag ein Haftbefehl des Amtsgerichtes Soest mit neun Monaten Freiheitsstrafe wegen Körperverletzung und Betrug vor. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt. Zudem erwartet ihn ein Bußgeld wegen der Angabe von falschen Personalien.(hei)

