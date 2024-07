Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Anwohner beobachtet Fahrraddiebstahl: Streifen nehmen zwei flüchtende Tatverdächtige fest; 20-Jähriger bereits mit Haftbefehl gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Dank des schnellen Hinweises eines aufmerksamen Zeugen konnten Streifen des Kasseler Innenstadtreviers am gestrigen Montagabend in Kassel zwei flüchtenden Fahrraddiebe festnehmen. Der Anwohner hatte gegen 22:30 Uhr gesehen, wie sich zwei Männer in der Querallee, Ecke Parkstraße, verdächtig am Schloss eines Pedelecs zu schaffen machten und genau richtig gehandelt: Ohne zu zögern wählte er noch während seiner Beobachtung den Notruf der Polizei und beschrieb die mutmaßlichen Fahrraddiebe. Anschließend behielt er die Verdächtigen im Blick, bis die Streifen vor Ort eintrafen. Bei Erblicken des ersten Streifenwagens gaben die beiden Täter sofort Fersengeld, woraufhin die Polizisten die Verfolgung aufnahmen. Zunächst gelang es, einen 20-Jährigen in der Goethestraße einzuholen und zu stellen. Für seinen Komplizen, einen 21 Jahre alten Mann aus Kassel, klickten etwas später in der Murhardstraße die Handschellen. Am Tatort war inzwischen der Fahrradbesitzer aus Kassel nach einem Restaurantbesuch eingetroffen. Glücklicherweise war es den Tätern nicht gelungen, das Schloss des Pedelecs im Wert von 3.000 Euro zu knacken.

Die Festgenommenen wurden auf das Revier gebracht. Eine Überprüfung ergab, dass beide Tatverdächtige bereits mehrfach wegen Fahrraddiebstählen in Erscheinung getreten sind. Zudem stellten die Beamten fest, dass der wohnsitzlose 20-Jährige mit bulgarischer Staatsangehörigkeit deshalb bereits mit einem Haftbefehl gesucht wird. Aus diesem Grund brachten sie den Tatverdächtigen zur Verbüßung der Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt. Der 21-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Beide müssen sich nun wegen versuchten Fahrraddiebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell