Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Lkw brannte nahe B 83 bei Grebenstein: Ursache unklar; Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Grebenstein (Landkreis Kassel): Am gestrigen späten Sonntagabend wurden Feuerwehr und Polizei gegen 23:15 Uhr zum Brand eines Lkw nahe der B 83 nördlich von Grebenstein gerufen. Wie die eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, hatte der Lkw, bei dem es sich um eine selbstfahrende Arbeitsmaschine für Kanalarbeiten handelte, im Bereich der Feldgemarkung östlich der Bundesstraße, in Höhe einer Unterführung, gestanden. Beim Eintreffen der Streife hatte das Fahrzeug bereits in Vollbrand gestanden und war im weiteren Verlauf völlig zerstört worden. Der Sachschaden wird auf ca. 120.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist aktuell noch unklar. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Zur Klärung der Brandursache bittet die Polizei auch um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeugbrand gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofgeismar unter Tel. 05671 - 99280 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell